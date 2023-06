Morre o comerciante baleado na saída de casa noturna de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Morreu nesta segunda-feira(12), o comerciante de 37 anos baleado na saída de casa noturna Royal Garden, em Americana, no dia 4 de junho. Ademilson Fernandes Ferreira Júnior foi atingido por disparos no abdômen durante uma confusão e foi imediatamente socorrido ao Hospital Municipal Dr. Wlademar Tebaldi, em Americana. Infelizmente, na manhã desta segunda-feira, às 5h35, o comerciante não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

De acordo com o depoimento da namorada da vítima, uma briga eclodiu dentro da casa noturna, e o comerciante tentou intervir para separar os agressores. Os seguranças do estabelecimento então expulsaram todos os envolvidos. Ao deixar o local, um dos participantes da discussão disparou duas vezes contra Ademilson Fernandes Ferreira Júnior, atingindo-o gravemente.



Minutos após os disparos, a Polícia Militar recebeu informações de que um homem com as mesmas características do suspeito foi visto em um posto de combustível na Avenida Nossa Senhora de Fátima, próximo à alça de acesso para a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). O indivíduo conseguiu fugir na garupa de um motociclista, porém deixou cair sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que foi apreendida pela polícia.

Até o momento, ninguém foi preso pelo crime, e as autoridades continuam empenhadas em investigar o caso para identificar e capturar o responsável pelo homicídio do comerciante.

