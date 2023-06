Ex-prefeito de Americana é rendido e agredido por criminosos armados

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No final da tarde desta segunda-feira(12), por volta das 16h30, um grupo de cinco criminosos armados com revólver e uma faca surpreendeu o ex-prefeito Erich Hetzl Jr. O incidente ocorreu quando o político chegava à sua residência, localizada no bairro Jardim Bela Vista, segundo informações da Guarda Municipal de Americana.

Os criminosos abordaram o ex-prefeito e o renderam, invadindo a residência logo em seguida. Durante a ação, eles agrediram Hetzl Jr., mas sem causar ferimentos graves. Além disso, os assaltantes levaram alguns pertences da vítima e fugiram com o veículo da família.



No entanto, a fuga dos criminosos foi interrompida quando eles capotaram o carro no bairro Jardim Pacaembú. Abandonando o veículo, os assaltantes conseguiram fugir a pé.

A Guarda Municipal de Americana acionou a perícia da Polícia Civil para investigar o caso. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária, e as autoridades seguem em busca dos criminosos responsáveis pelo assalto e agressão ao ex-prefeito.

Erich Hetzl foi prefeito de Americana entre 2005 e 2008.

