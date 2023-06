Meche se confunde e deseja parabéns no dia errado para Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Marschelo Meche, do Partido Liberal (PL), causou confusão ao desejar parabéns antecipadamente para a cidade de Americana. Em um vídeo compartilhado no reels do Instagram, na noite desta segunda-feira(12), o político caminha pela Avenida Iacanga e aproveita para cumprimentar seus seguidores pelo Dia dos Namorados.

No vídeo, Meche saúda seus seguidores e em seguida, ele comete uma gafe ao afirmar que amanhã é o aniversário de Americana, chamando-a de “nossa querida cidade Americana”. No entanto, a data correta para celebrar o aniversário do município é apenas em 27 de agosto.



O comentário equivocado do vereador gerou estranheza com a falta de conhecimento do político sobre a própria cidade em que atua.

Nesta terça-feira, 13 de junho, Americana comemora o feriado municipal em homenagem ao padroeiro Santo Antônio de Pádua. A data é celebrada anualmente e é um momento de devoção e festividades para os moradores da cidade.

Veja o vídeo:

