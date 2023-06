Prefeitura conclui recape da Rua Pernambuco

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), finalizou, no sábado (10), a fresagem e o recapeamento asfáltico da Rua Pernambuco, no trecho entre a Avenida Bandeirantes até a Rua Operário Oswaldo dos Santos, no Jardim Colina.

“Essa rua tinha muitas irregularidades, por isso, foi preciso realizar a fresagem antes da aplicação da massa asfáltica. Mesmo assim, o trabalho foi executado bem antes do previsto”, ressaltou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.



Através de um convênio com o Detran-SP, por meio do Programa Respeito à Vida, que atua como articulador de ações com foco na redução de acidentes de trânsito, serão investidos R$ 2.923.795,99 em recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e vertical, sinalização semafórica e rampa de acessibilidade.

Os recursos foram intermediados pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris e toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

A sinalização do trânsito foi realizada pela Guarda Municipal de Americana (Gama) e Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), que nos próximos dias também executará a pintura das faixas de pedestres entre as ruas Pernambuco e José Bonifácio.

