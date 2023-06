Dois são presos por embriaguez na saída da Festa do Peão; mais de 5 mil fizeram bafômetro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Polícia Militar Rodoviária divulgou nesta segunda-feira(12) o balanço do primeiro final de semana da 35ª Festa do Peão de Americana, que ocorreu nos dias 9, 10 e 11 de junho de 2023. Durante a operação, que teve como objetivo garantir a segurança dos motoristas e usuários das rodovias, foram realizados testes de etilômetro passivo em 5.034 condutores.

Dos motoristas abordados, 496 se recusaram a fazer o teste do bafômetro ativo, que mede diretamente o nível de álcool no sangue. Esses condutores foram multados em R$ 2.934,70 e tiveram suas carteiras de habilitação suspensas temporariamente. Valor aplicado em multas ultrapassa R$ 1,4 milhão. Além disso, duas pessoas foram presas por embriaguez ao volante.



O tenente Adilson Godoy De Carli, comandante da base do policiamento rodoviário de Americana, ressaltou que todas as ações foram realizadas com o intuito de garantir a missão institucional de salvar vidas. A preocupação principal era evitar que condutores alcoolizados ou embriagados circulassem nas rodovias, representando um risco para os demais usuários.

“Cabe destacar de maneira positiva que as ações desenvolvidas contribuíram sobremaneira para inexistência de sinistros de trânsito em decorrência do evento”, disse o tenente.

