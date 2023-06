Prefeito Chico anuncia parceria para promover desenvolvimento profissional de jovens de escolas públicas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli anunciou uma parceria com o Instituto PROA, organização criada em 2007 com o objetivo de criar oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional para jovens estudantes de escola pública, formando-os para o mercado de trabalho e ampliando seus horizontes e promovendo a inclusão social.

O projeto foi tema de reunião no gabinete com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico Rafael de Barros, a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos Juliani Munhoz Fernandes, o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação Leon Botão e as representantes do Instituto PROA: Ana Laura Valério (Coordenadora de Conteúdo) e Ana Carolina Arnoni (Especialista em Marketing).



------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

No encontro, elas apresentaram a Plataforma PROA, que será disponibilizada para moradores de Americana.

O programa consiste em um curso de três meses, no desenvolvimento de competências socioemocionais, na concretização de diferentes projetos de vida, no desenvolvimento de habilidades como autoconhecimento, comunicação, definição de projeto profissional e raciocínio lógico, entre outras.

Após essas 100 horas de formação, o jovem pode optar por mais 50 horas da chamada “trilha técnica”, com aprendizado em administração, varejo, logística, educação financeira, UX design, análise de dados e promoção de marcas.

O curso é oferecido de maneira on-line para jovens com idade entre 17 e 22 anos e que estejam cursando o 3º ano do Ensino Médio em escola pública. Todo o curso e as inscrições são gratuitas e estão abertas até 4 de setembro site www.proa.org.br. O início do curso está previsto para 11 de setembro.

O prefeito Chico Sardelli comemorou a parceria firmada entre a Prefeitura de Americana e o Instituto PROA.

“Americana vive um cenário de atração e abertura de novas empresas, que precisam de mão de obra, e sabemos que os jovens também estão em busca de seu primeiro emprego, então esse projeto vem em um bom momento, para oferecer aos jovens americanenses uma oportunidade de formação gratuita, uma preparação importante para conseguirem se destacar na busca pela entrada no mercado de trabalho. Agradeço ao Instituto PROA por oferecer essa oportunidade aos moradores da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Serviço – Plataforma PROA

Processo seletivo para a Plataforma PROA: até 4 de setembro de 2023

Início das aulas: 11 de setembro de 2023

Inscrições através do site: https://www.proa.org.br/plataforma-proa/

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)