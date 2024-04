Prefeitura amplia horário de atendimento na farmácia do Zanaga

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, ampliou nesta segunda-feira (29) o horário de atendimento ao público da farmácia anexa ao PA (Pronto Atendimento) do bairro Antônio Zanaga, que passou a funcionar das 7h30 às 18h, de segunda a sexta-feira, sem interrupção no horário de almoço. Antes, o atendimento era das 7h30 às 16h30.

A ampliação foi possível devido à contratação de um profissional farmacêutico concursado, que agora permanecerá durante o período da tarde no local. Antes, a permanência desse profissional era das 7h30 às 13h30, sendo que a dispensação de medicamentos de controle especial ficava restrito a este horário.

“Com a viabilidade de contratação do farmacêutico por concurso público foi possível estender o horário de atendimento nesta farmácia. Já era uma reivindicação antiga dos moradores da região. Agora, com a ampliação, os usuários passam a ter mais facilidade para retirar seus medicamentos no local”, destaca a coordenadora da Assistência Farmacêutica, Daniela Batagin.

A Farmácia do PA Zanaga faz parte da rede municipal de farmácias satélites, além da Farmácia Central (alto custo), que constituem a Assistência Farmacêutica do município.

Os medicamentos de alto custo são fornecidos somente na Farmácia Central, mediante processo específico para cada condição, de acordo com normas do Ministério da Saúde. Já as demais farmácias dispensam itens básicos mediante receita, que englobam cerca de 90% dos medicamentos usados pelos pacientes da rede municipal de saúde.

Assistência Farmacêutica

A Assistência Farmacêutica é dividida em três componentes: básico, especializado e estratégico. O componente básico é para medicamentos comuns, incluindo os de controle especial (tarja preta, por exemplo), enquanto o especializado é voltado aos medicamentos de alto custo.

Já o componente estratégico é destinado aos medicamentos para algumas doenças que têm olhar específico do Ministério da Saúde, como DST/Aids, tuberculose, hanseníase, entre outras, dispensados pela farmácia do Serviço de Atenção Especializada em Infectologia (SAE).

Todo cidadão residente em Americana pode ter acesso aos medicamentos do SUS. É necessário apresentar receita médica válida, RG, Cartão SUS e comprovante de residência com CEP.