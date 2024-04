Americana tem saldo positivo de 345 empregos em março

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana registrou saldo positivo de 345 empregos criados em março. O número representa a diferença de admissões e desligamentos no período, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego. Os indicadores foram divulgados nesta terça-feira (30).

Os dados são ainda mais representativos quando analisados em perspectiva. Nos últimos 12 meses, de abril de 2023 a março de 2024, o saldo positivo chega a 873 empregos gerados no município. No acumulado deste ano, o balanço é de 979 postos de trabalho formais criados.

Os números do Caged de março colocam Americana como a primeira cidade em geração de emprego na microrregião, considerando Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, e em quinto lugar na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

No período, o maior número de contratações veio da indústria, com saldo de 200 empregos, setor seguido por serviços (151) e comércio (77).