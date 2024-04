Empresa anuncia expansão e geração de 700 vagas de emprego em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Vexia, empresa de terceirização de processos operacionais e administrativos nos negócios, anunciou a ampliação de suas atividades e a contratação de 700 novos colaboradores em dois anos. O anúncio foi feito ao prefeito de Americana, Chico Sardelli, pelos novos acionistas, Ricardo Blagevitch e Sami Arap.

Blagevitch assumiu o cargo de CEO e Sami de Co-CEO da empresa e ambos já iniciaram o planejamento para a reestruturação que visa trazer mais inovação, inteligência artificial e transformação digital para impulsionar o crescimento já neste ano.

“É com grande satisfação que recebo essa notícia. A nossa administração sempre manteve o diálogo com empreendedores interessados em investir na cidade contribuindo, principalmente, com a agilização dos processos necessários para a implantação ou expansão dos negócios. E essa decisão da Vexia demonstra que Americana tem vocação para a inovação, para investimentos na área da alta tecnologia. Além disso, criamos novos postos de trabalho e aumentamos a arrecadação”, enfatizou o prefeito Chico Sardelli.

“Estamos muito satisfeitos com a oportunidade que se apresentou e já elaboramos o Plano Mil, para aumentar dos atuais 308 colaboradores e colaboradoras para mil, bem como crescer a carteira de clientes e triplicar o faturamento até o final de 2025”, disse Blagevitch.

Em linhas gerais, a Vexia trabalha com transformação digital. Uma das verticais de negócios diz respeito à digitalização de processos terceirizando o chamado “back office”, ou seja, contas a pagar, contas a receber, controladoria, financeiro, impostos diretos, impostos indiretos e recursos humanos de empresas.

“A outra vertical é algo que está muito em evidência no Brasil ultimamente que a gente chama de GRC (governança, análise de riscos e compliance). É ter políticas e procedimentos internos que fazem o nível da companhia melhorar. Você ter melhores notas, você ser melhor visto pelos seus parceiros, pelos seus clientes, por toda a comunidade”, salientou Arap.