Locutor bolsonarista manda público ir pra ‘p*** que pariu” na Festa do Peão de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Declaradamente bolsonarista, o locutor Cuiabano Lima se exaltou durante a noite deste domingo na Festa do Peão de Americana. O locutor disparou palavrões no conhecido “Domingo da Família”, onde centenas de pais vão ao evento acompanhados dos filhos.

Ao anunciar o show da dupla Rio Negro e Solimões, Cuiabano disse para quem “fala mal do rodeio, do agronegócio ou do cidadão de bem, vá pra p*** que pariu”.



------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

No mês passado, ele já se envolveu em uma polêmica em Nova Mutum (242 km de Cuiabá). No dia 20 de maio, ele disse para o público enfiar o “L no rabo”, durante a “Exponova”, realizada no município.

Nas duas ofensas, o locutor misturou política com um evento privado, onde o público pagou – em alguns casos, bem caro- para assistir os shows.

LEIA TAMBÉM: Após convite de Chico, governador Tarcísio confirma presença na Festa do Peão de Americana

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)