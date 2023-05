Após convite de Chico, governador Tarcísio confirma presença na Festa do Peão de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli reuniu-se, na tarde desta sexta-feira (26), com o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes, na companhia do presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), Beto Lahr, entregar em mãos ao governador o convite para a Festa do Peão, evento tradicional, que ocorre em junho em Americana. O governador confirmou presença.

A Festa do Peão de Americana, realizada pelo Clube dos Cavaleiros de Americana (CCA), é um dos eventos mais aguardados do calendário do município e atrai milhares de visitantes todos os anos. Além de celebrar a cultura sertaneja e as tradições do campo, o evento também desempenha um papel importante na economia local, gerando empregos e impulsionando o turismo na região.



O governador Tarcísio de Freitas elogiou a organização do evento e ressaltou sua importância para o Estado de São Paulo. “Estive na festa no ano passado, no dia do meu aniversário, e esse ano vamos repetir a dose participando da Festa do Peão, que é um patrimônio do nosso Estado de São Paulo. Parabéns ao Beto Lahr pela organização, porque é um evento que movimenta a economia, faz a diferença, gera muito emprego, e nós vamos estar lá”, afirmou o governador.

