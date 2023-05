Chico busca recursos para recape em reunião com governador Tarcísio

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli reuniu-se, na tarde desta sexta-feira (26), com o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes, para iniciar tratativas relativas a um convênio para obras de recapeamento de ruas e avenidas em Americana. O vice-prefeito Odir Demarchi também participou do encontro.

Durante a reunião, o prefeito expôs ao governador a necessidade do município de Americana em realizar obras de recapeamento em dezenas de ruas e avenidas, em diversos bairros da cidade.



“Desde o início do nosso mandato temos buscado investimentos para a infraestrutura de Americana e já fizemos o recapeamento de diversas ruas, mas ainda há muito a se fazer. Trouxemos esse pedido ao nosso governador Tarcísio para que nossa cidade possa ser contemplada com recursos do Estado nesta área tão importante”, disse o prefeito Chico Sardelli.

No encontro, o governador sinalizou positivamente à formalização de um convênio para obras de recapeamento, com valores e número de ruas ainda a ser definido após a apresentação formal de um projeto por parte da Prefeitura de Americana.

“Foi uma conversa muito produtiva, tratamos de vários temas, principalmente as tratativas para um convênio visando o recapeamento das ruas. O Governo do Estado vai ajudar no esforço que Americana já vem fazendo para recuperar sua malha viária. Vamos trabalhar juntos e tenho certeza que o resultado vai ser muito bom”, disse o governador Tarcísio.

Agora, o prefeito deve encaminhar nos próximos dias ofício com as ruas e avenidas que necessitam do recapeamento para que seja dado andamento ao convênio, com definição dos valores, ruas contempladas, entre outros detalhes.

O prefeito e o vice agradeceram ao governador pela recepção.

“Agradeço imensamente ao governador pela acolhida e por atender a essa demanda tão importante de Americana. O Tarcísio tem feito um trabalho muito bom à frente do Estado, sempre se colocando à disposição dos municípios, e tenho certeza que essa parceria renderá bons frutos”, disse Chico.

“O Tarcísio já entregou muita coisa em pouco tempo, mostrando sua capacidade de gestão, então, só temos a agradecer a ele pela oportunidade e pelo carinho com Americana”, disse Odir.

