“Prefeitura na Área” leva público rotativo de aproximadamente 3 mil pessoas à praça da Cidade Jardim

O programa “Prefeitura na Área” realizou, neste sábado (27), um evento repleto de atrações gratuitas, na Praça Oscar Ignacio de Souza, localizada na Cidade Jardim. Durante todo o dia, um público rotativo de aproximadamente 3 mil pessoas participou das atividades promovidas pela Prefeitura de Americana, por meio das suas diversas secretarias.

O prefeito Chico Sardelli participou do evento e destacou a importância deste novo programa. “Foi um sábado muito gostoso, com grande participação popular aproveitando as atividades gratuitas. Momento de celebrar uma semana de muito trabalho aqui na região, que contou com diversas ações de zeladoria nos últimos dias e hoje uma grande festa para todos aproveitarem”, afirmou. “Parabéns a todas as secretarias envolvidas nesse projeto que aproxima a prefeitura da comunidade. Seguimos cuidando de Americana com muito amor!”, completou Chico.



A população contou com várias atividades e atrações culturais, esportivas e sociais, além de serviços públicos para todas as idades, como: vacinação contra a gripe; aferição de pressão arterial; testes de glicemia; brinquedos para as crianças; distribuição de mudas de árvores; aula de fitdance (parceria com Academia Panobianco); torneio de futebol society com escolinhas da região; apresentações musicais; entre outras.

Semana de ações

Durante toda a semana, a Prefeitura de Americana promoveu diversas melhorias em toda a região da Cidade Jardim. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos finalizou o recape da Rua das Açucenas e a construção de uma rotatória na Avenida de Cillo, ampliou a pavimentação da Rua das Petúnias, e realizou o mini recape e revitalização das sinalizações de solo.

A Praça Oscar Ignacio de Souza também foi revitalizada, com pintura das guias, sarjetas, piso e banheiros. As equipes da Secretaria de Meio Ambiente (SMA) – Unidade de Praças e Jardins (UPJ) realizaram os trabalhos de poda, roçagem, trituração de galhos, rastelamento, levantamento de copas das árvores, limpeza, recolhimento de gramas e galhos, e manutenção do playground.

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos fez diversos atendimentos durante a semana orientando a população da região sobre o Cadastro Único. O suporte aconteceu no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), da Vila Mathiensen. As escolas da região também realizaram atividades especiais com os alunos, que marcaram esta primeira edição do “Prefeitura na Área”.

