Trânsito na região do portal terá mudança a partir desta segunda-feira

As obras da remodelação viária na entrada de Americana avançam e na segunda-feira (29) entram em uma nova fase. Para a execução dos trabalhos, haverá alteração no trânsito.

A Avenida Afonso Pansan terá sentido único (bairro), entre a Avenida Santa Joana D’arc e a Avenida Paschoal Ardito. A Rua Santa Amélia também terá sentido único (centro), entre a Paschoal Ardito e a Rua São Gabriel.



Os semáforos da Avenida Paschoal Ardito com a Rua Santa Amélia, e da Rua São Gabriel com a Rua Santa Amélia, entrarão em funcionamento. Todas as vias estarão sinalizadas.

Para evitar tráfego intenso, a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viários) orienta que evitem o acesso à entrada principal de Americana, utilizando outras saídas, como da Avenida Nicolau João Abdalla e Jardim Boer.

