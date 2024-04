Polícia Militar apreende moto com dívidas que somam mais de R$ 40 mil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na madrugada desta terça-feira, às 04h40, durante a execução da Operação “IMPACTO”, as equipes da Polícia Militar observaram uma cena incomum no Viaduto Centenário: uma mulher, identificada como Y.F.F.S., estaria correndo e sendo seguida de perto por uma motocicleta. Essa situação levantou suspeitas entre os policiais, que prontamente agiram, conseguindo abordar os dois.

Os abordados foram identificados como Y.F.F.S. e T.M.R., que informaram ser colegas de trabalho e estavam apenas retornando para suas residências. No entanto, uma consulta via COPOM revelou que a motocicleta, uma Yamaha YBR 150 Factor, estava com pendências junto ao DETRAN, acumulando um total de R$ 40.867,52 em débitos.

Diante da situação, a motocicleta foi removida ao pátio Municipal e o proprietário foi autuado de acordo com os artigos 230 inc. VIII e 230 inc. V do CTB.