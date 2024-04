Hospital Veterinário da FAM vai oferecer castração de baixo custo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A FAM – Faculdade de Americana, por meio Hospital Veterinário FAM, em parceria com a Prefeitura de Americana, realiza pela primeira vez, o CastraFAM, programa de Castração de Animal – a baixo custo para cães e gatos. A primeira edição será no dia 17 de junho.

A iniciativa é promovida com o Centro de Controle de Zoonoses de Americana e direcionada exclusivamente para moradores da cidade. “Esta parceria com a FAM é de importância singular no âmbito do controle médico-sanitário e populacional dos animais. Eu vejo isso como uma medida de grande impacto, tanto social quanto de saúde pública, e que vai beneficiar a todos”, afirmou o secretário municipal de saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Com valores a baixo custo, o programa tem 100 vagas que devem ser agendadas previamente através do telefone (19)999402934.

Os horários para cães e gatos serão separados. Pela manhã apenas cães e a tarde os gatos. Para a realização da castração, o animal precisa estar em jejum alimentar de 8 horas e hídrico de 4 horas, além da apresentação da carteirinha de vacinação atualizada. Importante ressaltar que o animal passará por uma triagem antes de qualquer procedimento.

Todo atendimento e suporte para a castração serão realizados no Centro Cirúrgico de Pequenos Animais do Hospital Veterinário da Faculdade de Americana. Importante ressaltar que a castração será realizado por médicos veterinários da Instituição com apoio dos alunos do curso de Medicina Veterinária.

“Assim como temos as ações sociais nos cursos de Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem, Direito, entre outros, decidimos dar início também no curso de Medicina Veterinária, através do nosso Hospital Veterinário com esta importante parceria com a Prefeitura”, comentou o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.

Mais informações através do Instagram: @hospitalveterinariofam