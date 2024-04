Identificado o homem que morreu após ser atropelado nu na Rodovia Luiz de Queiroz

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O homem que estava nu e foi atropelado na noite de domingo (21) na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, foi identificado como Jonathan Cerri, de 41 anos, residente na própria cidade. As autoridades policiais confirmaram a identidade da vítima, cujas circunstâncias da morte estão sendo investigadas.

O velório de Jonathan Cerri ocorreu nesta terça-feira (23) no Velório do Cemitério do Parque Gramado, onde familiares e amigos prestaram suas últimas homenagens. O corpo foi sepultado às 10h30.

Conforme relato da Polícia Militar Rodoviária (PMR), Jonathan foi atropelado por um veículo Celta, dirigido por um homem de 32 anos. O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado e a vítima foi transportada para o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. No entanto, lamentavelmente, os ferimentos foram fatais e o homem não resistiu.

O motorista do veículo envolvido no acidente foi submetido ao teste de bafômetro, o qual apresentou resultado negativo para a presença de álcool em seu organismo.