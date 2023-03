Michelle Bolsonaro assume PL Mulher e faz ironias sobre escândalo das joias

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro assumiu nesta terça-feira, 21, a presidência do PL Mulher. A esposa do ex-presidente da República Jair Bolsonaro não quis comentar o escândalo das joias que o regime da Arábia Saudita enviou a ela e Bolsonaro, mas usou seu discurso para fazer ironias sobre o assunto.

“Hoje a única joia aqui presente são vocês”, disse Michelle Bolsonaro, durante seu discurso de abertura do evento.

Michelle citou ainda uma passagem religiosa, dizendo que “uma mulher virtuosa vale mais que qualquer joia”.

Como revelou o jornal O Estado de S. Paulo, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro trouxe em outubro de 2021 para o País sem declarar à Receita joias presenteadas pelo regime da Arábia Saudita. Uma das caixas foi avaliada em R$ 16,5 milhões.

A esposa do ex-presidente pediu a todos que cantassem parabéns a Bolsonaro, que faz 68 anos nesta terça-feira. A ex-primeira-dama agradeceu a Valdemar Costa Neto por sua nomeação. “Darei o melhor de mim para o crescimento do efetivo da participação da mulher na política brasileira.”

Michelle assumiu o posto que era ocupado pela deputada Soraya Santos (PL-RJ).

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que estava no evento, achou espaço para fazer uma piada no palco, citando o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que estava presente no evento. “O deputado Nikolas vai definir agora o que é uma mulher”, disse, para a plateia, que riu.

Apesar de o evento ser para o lançamento de Michelle como líder do PL Mulher, a primeira fala na solenidade coube a um homem. Dos Estados Unidos, usando um celular, o ex-presidente Jair Bolsonaro entrou ao vivo na tela montada atrás do palco, para iniciar a solenidade.

Bolsonaro disse que gostaria de estar no Brasil para participar do encontro, mas que não foi possível. Como de costume, chorou, embargou a voz e disse que a criação do PL Mulher é a “esperança num momento tão difícil do Brasil”.

Sem citar se apoia ou não uma eventual candidatura de Michelle Bolsonaro para qualquer cargo eletivo, uma ambição que tem sido alimentada abertamente pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, Bolsonaro afirmou que será importante que a força do PL Mulher possa reforçar a força do partido. “Que nada suba à cabeça de nenhum de nós, que o ego fique para trás”, disse Bolsonaro.

Nos bastidores, é sabido da resistência de Bolsonaro em ver Michelle como candidata. Os filhos de Bolsonaro, como Flávio e Eduardo, têm dito que não conversam sobre o assunto com o pai ou Michelle e que essa possibilidade será uma decisão dela.

“Obviamente que eu gostaria de estar presencialmente neste evento, ao lado de minha esposa e minha família”, disse Bolsonaro. “Mas a vida faz momentos felizes e tristes e tudo passa a ser ensinamento para nós. “Nada é mais importante do que nossa liberdade. Tenho certeza de que juntos poderemos garantir isso para a nossa população.”

Bolsonaro citou o pai, dizendo que “liberdade e água de poço só se dá valor quando se perde”, comentou o ex-presidente. “Apesar da distância, estou muito feliz de poder participar desse momento. Um abraço nos homens e um beijo nas mulheres.”

Com imagens de tons rosa espalhadas pelo salão da Hípica Hall, local de eventos em Brasília, o PL recebeu a cúpula bolsonarista para prestigiar o evento.

Ao chegar ao evento, a reportagem tentou repercutir com Michelle o escândalo das joias que envolvem o casal Bolsonaro, mas a ex-primeira-dama não respondeu aos questionamentos.

Eduardo e Flávio Bolsonaro marcaram presença evento, além de nomes da cúpula bolsonarista, como a senadora Damares Alves e os deputados Jorge Seif e Mario Frias.

Bolsonaro disse que gostaria de estar no Brasil para participar do encontro, mas que não foi possível. Como de costume, chorou, embargou a voz e disse que a criação do PL Mulher é a “esperança num momento tão difícil do Brasil”.

Sem citar se apoia ou não uma eventual candidatura de Michelle Bolsonaro para qualquer cargo eletivo, uma ambição que tem sido alimentada abertamente pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, Bolsonaro afirmou que será importante que a força do PL Mulher possa reforçar a força do partido.

“Que nada suba à cabeça de nenhum de nós, que o ego fique para trás”, disse Bolsonaro.

Nos bastidores, é sabido da resistência de Bolsonaro em ver Michelle como candidata. Os filhos de Bolsonaro, como Flávio e Eduardo, têm dito que não conversam sobre o assunto com o pai ou Michelle e que essa possibilidade será uma decisão dela.

“Obviamente que eu gostaria de estar presencialmente neste evento, ao lado de minha esposa e minha família”, disse Bolsonaro. “Mas a vida faz momentos felizes e tristes e tudo passa a ser ensinamento para nós. Nada é mais importante do que nossa liberdade. Tenho certeza de que juntos poderemos garantir isso para a nossa população.”

Bolsonaro citou o pai, dizendo que “liberdade e água de poço só se dá valor quando se perde”, comentou o ex-presidente. “Apesar da distância, estou muito feliz de poder participar desse momento. Um abraço nos homens e um beijo nas mulheres.”

Com imagens de tons rosa espalhadas pelo salão da Hípica Hall, local de eventos em Brasília, o PL recebeu a cúpula bolsonarista para prestigiar o evento. Ao chegar ao evento, a reportagem tentou repercutir com Michelle o escândalo das joias que envolvem o casal Bolsonaro, mas a ex-primeira-dama não respondeu aos questionamentos.

Eduardo e Flávio Bolsonaro marcaram presença evento, além de nomes da cúpula bolsonarista, como a senadora Damares Alves e os deputados Jorge Seif e Mario Frias.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)