Americana ganhará novo shopping open mall na entrada da cidade

Americana deve ganhar um novo shopping do estilo open mall. A construção deve ser iniciada ainda em 2023, de acordo com a empresa de engenharia de divulgou o projeto.

Ainda sem nome divulgado, de acordo com a apuração do Portal de Americana, o empreendimento será instalada próximo à entrada da cidade, na Av. Afonso Pansan ao lado do Via Direta.

Segundo a Construfort Engenharia, o empreendimento contará com estabelecimentos comerciais, serviços, restaurantes, hotel e também um mercado gastronômico. Na projeção também é possível ver um espaço dedicado para uma academia.

SEGUNDO SHOPPING

Já em construção na Avenida Nossa Senhora de Fátima, o Shopping Americana Mall deve contar com 28 mil metros quadrados, 120 lojas, sendo 14 operações de fast food, um mercado, três âncoras, dois restaurantes, cinema e amplo estacionamento. A previsão é que o empreendimento seja inaugurado em 2024.

