Moções de aplausos por ocorrências policiais são entregues pela Câmara em sessão solene

A Câmara Municipal de Americana realizou na quinta-feira (22) uma sessão solene para a entrega de moções de aplausos a oficiais das forças de segurança por ocorrências policiais registradas no município.

Participaram da solenidade o presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi (sem partido), autor das moções, o comandante do Comando de Policiamento do Interior (CPI-9), Coronel Rodrigo Eval Arena, o representante do comando do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), Major Marcelo Henrique Lima, o delegado da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Americana, Marco Antônio Pozeti, e o coordenador de planejamento da Guarda Municipal de Americana (GAMA), Wendel Santos, além de convidados, amigos e familiares dos homenageados.

Foram agraciados com moções de aplausos os oficiais da Polícia Militar (Moções nº 203/2023, por apreensão de drogas, e nº 204/2023, por apreensão realizada na operação “Match Point); DISE Americana (Moção nº 225/2023, pela apreensão realizada na Operação “Fronteira – 5ª Fase”); e GAMA – ROMU (Moção nº 278/2023, pela apreensão de drogas realizada por guardas municipais e cães do canil da GAMA).

Durante o uso da palavra, Brochi enalteceu a atuação das forças policiais no combate ao crime e em defesa da segurança da população. “Vocês estão presentes em todos os momentos, seja de madrugada, aos finais de semana e em épocas festivas, sempre protegendo a população. Ser das forças de segurança é uma vocação. Que vocês continuem fazendo a diferença, protegendo as pessoas de bem e dando prejuízo para o crime organizado”, disse.

