Morador de Campinas ganha prêmio na “rifa da fazendinha”

O resultado da Rifa da Fazendinha já foi revelado nesta segunda-feira (20), em Nova Veneza. Mas os trabalhos continuam na Escola Bairro Bortolotto, de onde partiu a iniciativa da ação que viralizou após os prêmios serem lidos em uma sessão da Câmara de Vereadores.

Um morador de Campinas foi sorteado, mas a escola ainda não conseguiu contato com ele. O prêmio do sortudo não foi divulgado. Foram 15 itens sorteados, que serão entregues para ganhadores de 11 cidades de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Araranguá, Criciúma, Forquilhinha, Florianópolis, Ituporanga, Nova Veneza e Joinville, são os município catarinenses que tiveram ganhadores.

E um dos ganhadores, é o Henrique Marsaro Tomé, morador da cidade de Serranópolis do Iguaçu, no interior do Paraná. Ele comprou cinco, dos mais de 48 mil bilhetes vendidos. “Eu fiquei sabendo da rifa através de uma página de humor, no instagram. Como tenho amigos em Nova Veneza, resolvi comprar os bilhetes para ajudar a escola. Nunca havia ganhado em nenhum sorteio”, revela.

Tomé ganhou o 12º prêmio, que é um galo, uma galinha, um salame e um torresmo. Mas para ele os itens não são tão inusitados. “Eu moro em um sítio e tenho bastante animais e sou estudante de agronomia, por isso vou presentear os meus amigos”, conta o ganhador.

Já para a cidade de Porto Alegre, da professora Débora Cristina Grivot, segunda ganhadora do sorteio, saiu um porco. “Como educadora, eu me sensibilizei com toda a história e achei muito divertida toda a forma que a rifa foi divulgada e tratada. Comprei R$ 50 reais para contribuir e nem imaginava que iria ganhar. E muito menos que iria ganhar um porco, não temos como manter o animal aqui”, brinca a porto-alegrense.

Se para o Henrique o destino dos prêmios já está resolvido, para Débora a escola vai realizar a premiação de outra forma. “Para aqueles que não vamos conseguir entregar os animais, por questões de logística, vamos propor outras alternativas para a pessoa receber o prêmio. Nosso objetivo é que todos que ganharam recebam, de alguma forma, a premiação”, afirma a diretora, Jussara Sávio.

Todo o processo da rifa foi realizado com responsabilidade pela Escola e a entrega da premiação também será feita da mesma forma. “Desde o início da grande repercussão que a rifa ganhou, estamos sendo orientados pelos técnicos da vigilância sanitária do município e da Cidasc. Vamos seguir todos os protocolos exigidos por estes órgãos”, explica Jussara.

Lista das cidades:

1. Criciúma (SC) 2. Porto Alegre (RS) 3. Joinville (SC) 4. Campinas (SP) (Escola não conseguiu contato com o ganhador) 5. Araranguá (SC) 6. Ituporanga (SC) 7. Nova Veneza (SC) 8. Forquilhinha (SC) 9. Serranópolis do Iguaçu (PR) 10. Canoas (RS) 11. Florianópolis (SC)

Lista dos ganhadores:

1º – Porco: Margarete Mendes

2º – Porco: Débora Cristina H. Grivot

3º – Porco: Guilherme Tavares Cassetta

4º – Pato + salame + queijo: Yann Barros de T. Ferrari

5º – Angulista + queijo + dúzia de ovos: Sandra Barros

6º – Aquario com peixe + salame: João Baroni

7º – tilápia de 2kg + dúzia de ovos + queijo: Daiane Souza

8º – Galinha + meia dúzia de ovos de peru: Paulo Renato Peruzzo

9º – 2kg de filé de tilápia + queijo + dúzia de ovos: Ricardo Brandão

10º – Galo + galinha + salame + torresmo: Inês D Ronchi

11º – Choca com pintinhos + dúzia de ovos + torresmo: Edson Casteler

12º – Galo + galinha + salame + torresmo: Henrique Marsaro Tome

13º – Galinha + duas dúzias de ovos + torresmo: Ilda Gava

14º – Galinha + cuca grande + queijo + dúzia de ovos: Dilon Camilo da Silva

15º – Salame + cuca grande + galinha + torresmo: Miguel Augusto Faraco

Prêmio extra – debulhador de milho: Israel Nazário