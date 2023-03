Moradores de Americana e Santa Bárbara ganham R$100 mil em sorteio da NF Paulista

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um consumidor do bairro Jardim Ipiranga, em Americana e um morador do Vila Linopólis, em Santa Barbara D’Oeste ganharam R$ 100 mil cada do programa Nota Fiscal Paulista, da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP).

Também na 172ª extração do programa, um morador de São João da Boa Vista foi o contemplado com o prêmio de R$ 1 milhão e outros quatro consumidores com R$ 500 mil cada.



Na extração de março concorreram os cadastrados que efetuaram compras em novembro de 2022 e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal. Além dos ganhadores da região, foram sorteados outros 8 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

No total foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões. Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista. Para concorrer aos sorteios e ter acesso aos créditos é só se cadastrar no programa.

