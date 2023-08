Morre Doraci Duzzi aos 63 anos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A aposentada Doraci Duzzi, de 63 anos, faleceu na madrugada desta terça-feira (1), no Hospital São Francisco devido a complicações da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Doraci, filha de Lino Duzzi (falecido) e Diva Gadioli Duzzi, deixa sua mãe e os irmãos Vanderlei e o ex-vereador Valdecir.

O velório de Doraci acontecerá a partir das 10 horas no cemitério da Saudade em Americana, onde amigos e familiares terão a oportunidade de prestar suas últimas homenagens. Já o sepultamento está marcado para às 15 horas, no mesmo local.

“Nós nos reunimos para dizer adeus com uma tristeza enorme no coração. Ninguém poderia contar com este dia, que enfrentaríamos isso logo agora, mas não há muito o que fazer além de nos despedirmos”, disse Vanderlei, emocionado, em uma nota.