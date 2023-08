Obra da entrada da cidade será inaugurada dia 24 de agosto

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A obra de remodelação do trânsito na região do portal de entrada da cidade está progredindo e será inaugurada no dia 24 de agosto, coincidindo com a proximidade do aniversário de 148 anos da cidade.

O projeto abrange diversas melhorias que, de acordo com a secretaria de Obras, visam aprimorar a mobilidade urbana e garantir mais segurança e agilidade no trânsito local.

Entre as principais intervenções, está a remodelação da geometria da rotatória, a instalação de três conjuntos semafóricos, a implantação de iluminação pública, a pavimentação asfáltica dos trechos atualmente ocupados por canteiros, o recapeamento asfáltico das Avenidas São Gabriel, Antônio Pinto Duarte e Orlando Dei Santi, na extensão das obras, além da construção de passeios públicos e a garantia de acessibilidade.

A execução de uma rede de drenagem também faz parte do projeto para prevenir problemas causados pelas chuvas.

Para viabilizar essas melhorias viárias, a Prefeitura de Americana está investindo R$4.114.565,86, recurso proveniente de crédito do Desenvolve-SP.