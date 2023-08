China: zoológico nega que seus ursos sejam ‘humanos disfarçados’ após foto de animal viralizar

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um zoológico no leste da China está negando que alguns de seus ursos possam ser pessoas fantasiadas depois que fotos dos animais em pé como humanos circularam online. Os ursos-do-sol da Malásia são menores do que outros ursos e parecem diferentes, mas são reais, disse o zoológico de Hangzhou nesta segunda-feira, 31, nas redes sociais.

“Algumas pessoas pensam que eu pareço uma pessoa”, disse a postagem, escrita do ponto de vista do urso. “Parece que você não me entende muito bem.” Os internautas questionaram se os ursos do zoológico eram reais depois que fotos circularam mostrando um de pé sobre as patas traseiras finas. Alguns usuários ainda citaram a falha do animal em pegar um lanche jogado em seu recinto e a maneira como ele se sentou em uma pedra.

“Devido à maneira como eles se posicionam, algumas pessoas online questionam se eles são ‘humanos disfarçados'”, disse o jornal Hangzhou Daily. Um funcionário que atendeu o telefone no zoológico se recusou a falar sobre os ursos, mas disse que visitas para a imprensa estavam sendo organizadas na segunda-feira.

Os ursos-do-sol são do tamanho de cães grandes, com no máximo 1,3 metro de altura nas patas traseiras, em comparação com até 2,8 metros para ursos pardos e outras espécies, de acordo com o zoológico. Outros zoológicos chineses foram acusados de tentar passar cães tingidos para se parecerem com lobos ou gatos africanos e burros pintados para se parecerem com zebras. Fonte: Associated Press.