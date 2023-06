Pesquisa revela relação entre o tamanho do nariz e do pênis

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Ulsan, na Coréia do Sul, trouxe uma descoberta intrigante sobre a relação entre o tamanho do nariz e do pênis masculino. Os resultados indicam uma coincidência entre essas medidas, levantando a hipótese de que homens com narizes maiores tiveram uma exposição mais elevada a níveis de testosterona durante o desenvolvimento fetal, o que também influencia o tamanho do órgão sexual masculino.

O estudo, que foi publicado no fim de maio no Translational Andrology and Urology, analisou as medidas de 1.160 pacientes selecionados em uma clínica urológica no Japão. Os participantes tinham mais de 20 anos e suas medidas de nariz, pênis, altura, peso, tamanho do pé, tamanho dos testículos e níveis de testosterona foram coletadas.

De acordo com os pesquisadores, a média de tamanho do pênis encontrada foi de 11,2 cm, com uma circunferência de 6,8 cm. Durante a análise dos dados, constatou-se que as medidas do nariz e do peso apresentaram uma maior correlação com o tamanho do pênis. Os resultados indicaram que quanto maior o nariz, maior tende a ser o pênis, enquanto que homens com maior peso apresentaram órgãos sexuais de menor tamanho.

Um achado interessante foi observado nos participantes que tinham cerca de 10 cm de tamanho de pênis. Nesses casos, verificou-se que o volume do nariz era de aproximadamente 4,5 cm³. Contudo, ao ultrapassar os 12 cm de comprimento do órgão, o tamanho do nariz também aumentava para cerca de 5,5 cm³. Essa relação indica uma possível associação entre as características anatômicas.

No entanto, é importante destacar que o tamanho do nariz não é o único fator determinante para o tamanho do pênis, uma vez que existem casos em que o nariz é grande, mas o órgão sexual é pequeno, e vice-versa. Outro fator relacionado à circunferência do pênis identificado no estudo foi o tamanho dos testículos.

Por outro lado, não foi encontrada uma correlação direta entre as medidas de altura e tamanho do pé com o tamanho do pênis, segundo os resultados da pesquisa.

