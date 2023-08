americana ganhará empresa do setor de aviação

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana anunciou na manhã desta terça-feira(1º) que a cidade ganhará uma empresa do setor de aviação. A informação foi divulgada durante o anuncio da nova marca da prefeitura em comemoração aos 148 da cidade.

Ainda de acordo com o prefeito, entre os anúncios do mês de agosto, estão a chegada de uma outra empresa do ramo alimentício. Também estão previstas obras de infraestrutura da cidade.

Chico não deu mais detalhes sobre as empresas e a geração de empregos. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, os anúncios oficiais devem ocorrer nos próximos dias.

LEIA TAMBÉM: Obra da entrada da cidade será inaugurada dia 24 de agosto