Motoboy morre após ser atingido por veículo em Americana

Na noite desta sexta-feira (16), um trágico acidente ceifou a vida de Antonio Ivan Moura Caetano, motoboy de 44 anos, no Jardim Bela Vista, em Americana. O incidente ocorreu por volta das 22h, quando a Guarda Municipal (GCM) recebeu um chamado e se dirigiu à Avenida São Jerônimo, número 710.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram Antônio caído ao lado de sua motocicleta de 125 cilindradas. Ele foi prontamente socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos.

De acordo com relatos de uma testemunha, também motoboy, que estava presente no momento do acidente, o condutor de um Fiat Strada prata ou branca deliberadamente colidiu contra a moto de Antonio, fazendo com que ele fosse arremessado contra o muro de uma empresa nas proximidades.

O responsável pelo Fiat Strada em questão fugiu do local do acidente e até o momento não foi localizado pelas autoridades. A Polícia Civil (PC) está investigando o caso para apurar as circunstâncias e identificar o condutor responsável pela fatalidade.

O corpo de Antonio Ivan foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários.