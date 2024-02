Velódromo de Americana recebe iluminação de LED e novos alambrados

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As obras de reforma do Velódromo Municipal de Americana “Miguel Stoco”, localizado no Conjunto Poliesportivo Ayrton Senna, seguem em ritmo acelerado. O espaço já recebeu a instalação de iluminação de LED e novos alambrados em todo o entorno da pista.

Na fase atual, os trabalhos compreendem a colocação de azulejos, portas e louças nos novos banheiros e a finalização das redes elétrica e hidráulica. A pintura da pista também segue em andamento, após a conclusão dos reparos necessários no piso. Posteriormente, o local vai ganhar um novo letreiro.

“Estamos acompanhando de perto a reforma deste espaço que é referência em toda a região. Já é possível notar muitas melhorias, tanto na pista em si quanto na estrutura em volta. Muito em breve o Velódromo de Americana será entregue com a qualidade que nossos ciclistas merecem”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Utilizado para treinamentos e competições de ciclismo, o Velódromo possui pista com dimensão oficial de 333 metros, conforme exigência da Confederação Brasileira da modalidade. A obra, no valor de R$ 547.168,14, está sendo executada por meio de contrapartida solicitada pela Prefeitura de Americana para uma empresa que pretende instalar um loteamento residencial no município, dentro das Condições de Aceitação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).