Jovem barbarense morre em acidente na SP-304

Um acidente trágico na madrugada deste sábado (17) na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) resultou na morte de Lucas Ribeiro Santana, um jovem de 22 anos residente em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo relatos, Lucas estava conduzindo seu veículo, um Renault Duster, no sentido Piracicaba, quando, próximo ao bairro Jardim Santa Rita de Cássia, colidiu com a traseira de um caminhão. Infelizmente, Lucas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. As causas do acidente são desconhecidas.

Lucas era filho de Sidnei Pereira Santana e Joilma Basto Ribeiro e residia no Residencial Rochele, em Santa Bárbara d’Oeste.

Seu velório ocorrerá no Parque dos Lírios, com o início ainda a ser definido. O sepultamento está agendado para o dia 18, com saída às 09h00, rumo ao Cemitério Parque dos Lírios.