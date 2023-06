Movimento nas concessionárias triplica após anúncios de descontos do governo Lula, diz Fenabrave

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Fenabrave, entidade que representa as concessionárias de automóveis, informou nesta terça-feira, 13, que o movimento nas revendas chegou a mais do que triplicar – aumento superior a 200% – na primeira semana de descontos de 1,6% a 11,6% patrocinados pelo governo nos preços dos carros. Segundo a entidade, os créditos tributários autorizados pelo governo – de no máximo R$ 500 milhões – não devem durar muito mais do que 30 dias.

A Fenabrave obteve retorno de 54 filiadas em uma consulta sobre a reação do mercado à medida, em vigor desde a terça-feira da semana passada. Na maioria dos casos, os presidentes das associações de revendas relataram grande aumento no fluxo das lojas. O movimento aumentou, principalmente, nas concessionárias que representam marcas com maior número de modelos de entrada no portfólio, uma vez que o incentivo é concedido a carros que custam no máximo R$ 120 mil.



“O aumento de passagem variou entre 30% a mais de 260%, em alguns casos, o que mostra o sucesso do projeto”, afirma o presidente da Fenabrave, José Mauricio Andreta Junior.

O representante do setor de distribuição de veículos acrescenta que um aumento no aporte de recursos federais seria “oportuno” para ampliar o sucesso do programa lançado para incentivar o setor, que vem de vendas abaixo das expectativas desde o início do ano. Isso porque, segundo a Fenabrave, é possível que os bônus de R$ 2 mil a R$ 8 mil liberados para redução nos preços dos carros não superem muito os próximos 30 dias.

“Já podemos sentir que os recursos devem acabar rapidamente, o que mostra como a população estava ávida por uma oportunidade como essa”, diz Andreta Jr.

