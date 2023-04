Mulher morre após acidente em tobogã

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Luciana Morgado Cerri Teixeira, de 42 anos, professora em Campinas, morreu na manhã de sábado (8) no parque de diversões Ski Mountain Park, em São Roque (SP). Ela estava descendo em um tobogã com um filho de 7 anos no colo quando os dois saíram para fora da pista e se chocaram contra uma grade.

Funcionários do parque socorreram a vítima e seu filho, que foram levados para a Santa Casa do município. A criança foi transferida para o Hospital São Francisco. Luciana, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



O Ski Mountain Park informou nas redes sociais o fechamento do parque: “Comunicamos aos nossos clientes que o SKI PARK estará fechado neste final de semana por luto. Agradecemos a compreensão de todos”. Ainda não há informações sobre a reabertura do parque.

O enterro de Luciana será realizado às 14h desta segunda-feira (11) no Cemitério Parque das Acácias. A família não se pronunciou sobre o caso. A polícia investiga as causas do acidente.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)