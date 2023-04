Motorista morre em acidente na Rodovia Anhanguera

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um acidente de trânsito com vítima fatal aconteceu na noite deste sábado (08) na Rodovia Anhanguera (SP-330), no km 106, em Sumaré, interior de São Paulo. Segundo informações da Polícia Rodoviária, o veículo Fiat/Bravo transitava pela via marginal quando colidiu contra a traseira da motocicleta Honda/CG Titan.

Com o impacto, ambos os veículos adentraram ao canteiro lateral e o Fiat/Bravo capotou. O condutor do veículo, ainda não identificado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Já o condutor da motocicleta foi socorrido pelo SAMU e encaminhado em estado grave para o Hospital Estadual de Sumaré/SP.



A perícia foi acionada e não houve interdição da via. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades

