“Não admitiremos isso em SP”, diz Tarcísio sobre terrorismo em Brasília

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, usou sua conta no Twitter para criticar as invasões e atos golpistas que aconteceram na tarde deste domingo(8), em Brasília.

“Para que o Brasil possa caminhar, o debate deve ser o de ideias e a oposição deve ser responsável, apontando direções. Manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência, depredação ou cerceamento de direitos”, disse o governador.

Tarcísio também afirmou que as ações não serão repetidas no estado em que governa. “Não admitiremos isso em SP”, garantiu.