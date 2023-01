AGU pede a prisão de Anderson Torres

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Advocacia Geral da União (AGU) pediu ao Supremo Tribunal Federal, na tarde deste domingo(8), a prisão de todos os envolvidos na invasão de Brasília, inclusive o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres.

Torres foi ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro e foi exonerado do cargo de Secretário do DF na tarde deste domingo(8).

Além disso, a AGU exige a determinação imediata às plataformas de rede social para que removam conteúdo que incita atos de vandalismo.