Lula decreta intervenção federal no Distrito Federal após ataques terroristas

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de entrega do relatório final da transição de governo e anúncio de novos ministros.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT), decretou na tarde deste domingo(8), a intervenção federal no Distrito Federal. Lula está em Araraquara, no interior de São Paulo.

A medida foi tomada após bolsonaristas invadirem e depredarem o palácio presidencial, Congresso e STF, em Brasília.

Com a intervenção, Ricardo Garcia Cappelli assume a responsabilidade pela segurança pública da capital federal até o dia 31 de janeiro. Cappelli é secretário-executivo do Ministério da Justiça, braço direito do ministro Flávio Dino.