Governador do DF demite secretário de Segurança Pública ligado a Bolsonaro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), decidiu demitir o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. A decisão foi tomada na tarde deste domingo(8).

Torres foi ministro da Justiça do governo do presidente Jair Bolsonaro e foi nomeado para o cargo de secretário do dia 2 de janeiro.

O secretário é acusado de não preparar um plano de contingência para a invasão de Brasília na tarde de hoje.

Mais cedo, no Twitter, Torres disse que determinou providências imediatas contra as depredações na Praça dos Três Poderes. “Cenas lamentáveis agora na Esplanada dos Ministérios. Determinei ao setor de operações da SSPDF, providências imediatas para o restabelecimento da ordem no centro de Brasília”, disse.