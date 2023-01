“Não chegamos a um acordo”, diz Thiago Martins sobre saída da Câmara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Thiago Martins(PV) usou o tempo de explicação pessoal durante a sessão da Câmara Municipal de Americana desta terça-feira(31), para afirmar que seguirá com seu mandato até o final.

“Não vou deixar Americana”, garantiu. No ano passado, Thiago disse que deixaria a casa de leis para assumir outros projetos. O vereador afirmou que recebeu propostas do executivo, mas que não chegaram a uma alternativa quer fosse boa para as duas partes.

“Muita gente está me perguntando se vou ser oposição ao governo. Não serei”, disse ele ao afirmar que na Câmara poderá apontar quais são as falhas do governo e ‘quais secretários não estão trabalhando’.

Procurado pelo Portal de Americana para comentar o discurso, Martins disse que permanecerá com neutralidade na Câmara. “Não sou base e nem oposição, sou Americana”, disse.