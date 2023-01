Universidade do Paraná vai servir picanha e camarão para alunos por R$3,80

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na volta às aulas, os estudantes da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) terão a disposição no ‘bandejão’ carnes nobres como picanha e camarão por apenas R$3,80.

O cardápio será possível após uma doação de carnes congeladas da Receita Federal de Ponta Grossa. No total, são 1225 Kg de picanha e 80 Kg de camarão, que serão servidos nos dois Restaurantes Universitários.

A carga veio da Argentina e tem validade de 90 dias. A previsão é que os RUs preparem e sirvam as carnes a partir do retorno das aulas da graduação.

A carga chegou ao Brasil no final de semana e, devido a problemas na documentação, foi apreendida pela Receita Federal em Ponta Grossa. Com a retenção dos materiais, as caixas foram destinadas à UEPG, que terá a função de servir o alimento de forma coletiva à comunidade universitária.

“A Receita Federal acionou a UEPG, pois nós temos uma história de parceria e ficamos muito felizes por receber carnes de ótima qualidade”, destaca o reitor em exercício, professor Ivo Mottin Demiate.