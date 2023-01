Homem morre após ter corpo partido ao meio por trem em Hortolândia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem morreu após ser atropelado por trem, na tarde desta terça-feira(31), em Hortolândia.

O corpo do homem ficou partido ao meio. O caso aconteceu na passagem de trilho em nível, no bairro Vila Real. Um vídeo com as imagens do corpo sob o trem circula nas redes sociais.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a morte evidente foi constatada no local. A perícia técnica foi acionada juntamente com uma funerária para a remoção dos restos mortais.

A policia deve investigar o caso. A identidade da vítima não foi divulgada.