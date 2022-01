Nathália Camargo pede ampliação do horário de agendamento para vacinação contra a Covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou nesta segunda-feira (10) na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que solicita ao Poder Executivo a ampliação do horário disponível para agendamento da vacinação contra a Covid-19. De acordo com a parlamentar, várias pessoas procuraram por seu gabinete questionando sobre os horários disponibilizados pela prefeitura para a aplicação das vacinas.

“Segundo as reclamações, no site só constam opções de agendamento para o período da manhã”, aponta Nathália. “Essa limitação de horário dificulta o agendamento, uma vez que em função do trabalho, por exemplo, muitos só possuem disponibilidade para se vacinar no período da tarde. Desta forma, indicamos a ampliação do horário de agendamento para a imunização”, conclui a vereadora.

A indicação será incluída na pauta da primeira sessão ordinária de 2022, que acontece em 20 de janeiro, e enviada à prefeitura para análise e atendimento.