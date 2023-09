Obras de manutenção da Farmácia Central avançam

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As obras de manutenção e melhorias da Farmácia Central (Alto Custo) estão em ritmo acelerado. Nesta quarta-feira (6), os trabalhadores atuaram na instalação de revestimentos, manutenção do telhado e preparação de paredes para nova pintura. O prédio também já teve o antigo piso removido, bem como portas e janelas.

Para viabilizar os trabalhos, o atendimento ao público está sendo feito no pavimento inferior, com entrada pela Rua Anhanguera, nº 80 – em frente ao Mercado Municipal. O investimento será na casa dos R$ 550 mil, com recursos municipais.

“Há muito tempo que a Farmácia Central necessitava de uma intervenção como essa, pois o prédio vinha apresentando inúmeros problemas estruturais. Agora, tanto a população que é atendida no local, como os profissionais daquela unidade, vão poder contar com uma estrutura totalmente renovada e mais acolhedora”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

“Esta é mais uma importante obra na área da saúde e nós não temos medido esforços para promover essas melhorias à população, que precisa contar com serviços de qualidade e locais adequados de atendimento”, salientou o vice-prefeito, Odir Demarchi.

Os trabalhos no local vão contemplar a substituição de todas as portas e janelas, do piso, das luminárias e das peças sanitárias; também será feita revisão do telhado, com intervenções em calhas e rufos; tratamento de junta de dilatação; intervenção com ajustes em toda a rede elétrica e uma nova pintura (interna e externa).

“Em breve Americana vai contar com uma Farmácia Central totalmente revitalizada, com um ambiente mais humanizado e agradável, e que vai melhorar ainda mais a qualidade dos atendimentos a toda população”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Além da Farmácia Central, a Saúde de Americana está com sete obras em andamento, sendo as reformas e melhorias das recepções do Hospital Municipal, estruturação de um novo Núcleo de Especialidades no mesmo prédio do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (ao lado da Unacon), a construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Parque da Liberdade, reforma da UBS do bairro Parque das Nações, obras de manutenção da Clínica Modular, além das reformas da UBS do bairro Cariobinha e da ESF (Estratégia Saúde da Família) do bairro São José, na região da Praia Azul.