Pantanal Bar e Restaurante começa a funcionar no almoço e lança porção de lambari

Já conhecido em Santa Bárbara e região por seu jantar, o Pantanal Bar e Restaurante começou a funcionar em horário de almoço na última semana. O cardápio também ganhará um novo petisco a partir desta quarta-feira(27).

Em alta, devido à época de pesca, a partir desta quarta os clientes poderão pedir a porção de filé de lambari. O prato será servido no almoço e no jantar por período limitado.

O restaurante funciona de quarta a sexta: almoço: 11h00 às 14h30, jantar -18h00 às 23h00, Sábado: almoço e jantar – 12h00 às 23h00, domingo: almoço 11h00 às 16h30. Não é necessário fazer reserva.

No cardápio também há opções como o “Trio do Mar” elaborado com anéis de lula, polvo e camarões ao molho vinagrete. Há ainda o camarão crocante, mexilhões ao vinagrete, lulas e cogumelos, camarão à parmegiana, salmão supremo e peixe ao molho de camarão.

O cliente também pode pedir a porção de tilápia e os outros pratos através do delivery, de quarta à sexta das 18h às 22h30. Os pedidos podem ser feitos pelo pelo site através do link https://www.ecta.com.br/PantanalBarERestaurante/

O Pantanal Bar e Restaurante está localizado na R. São Bento, 145, em Santa Bárbara d’Oeste. Acesse a página no Instagram @pantanalbarrestaurante (clique aqui) e fique por dentro das novidades e delícias do espaço. O telefone WhatsApp para mais informações é o (19) 99578-6054 (clique aqui).