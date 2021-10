Servidores da prefeitura terão feriado prolongado de 5 dias

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os setores administrativos da Prefeitura de Americana trabalham até quinta-feira (28) e retomam o expediente na quarta-feira (3/11), devido ao decreto que concede ponto facultativo nos dias 29 de outubro e 1º de novembro e ao feriado de Finados, em 2 de novembro.

Serviços considerados essenciais, como atendimento médico de urgência e emergência, plantão do Departamento de Água e Esgoto, coleta de lixo e Guarda Municipal trabalharão normalmente.

Confira o que abre e fecha:

– Paço Municipal – Fechado;

– Departamento de Água e Esgoto – Atende todos os dias pelo telefone 0800 123737;

– Cemitério da Saudade e Cemitério do Parque Gramado – Abertos;

– Biblioteca Municipal – Fechada;

– Parque Ecológico – Aberto de quarta a domingo, das 8 às 16 horas;

– Jardim Botânico – Aberto todos os dias, das 6 às 20 horas;

– Pronto Socorro do Hospital Municipal – Funciona normalmente, 24 horas;

– Pronto atendimento do Antônio Zanaga – Aberto todos os dias;

– Guarda Municipal – Atendimento 24 horas, todos os dias. Para pedir ajuda, a população pode ligar no telefone 153;

– Limpeza Pública – As coletas domiciliar e seletiva trabalham normalmente.