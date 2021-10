Saldo de empregos em Americana no mês de setembro é menor do que no ano passado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana gerou no mês de setembro 486 vagas de emprego. A informação consta nos dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), nesta terça-feira(26).

No mês a cidade registrou 3.599 contratações contra 3.113 demissões, com um saldo de 486 vagas. No acumulado do ano, Americana já gerou 6.129 vagas de empregos.

Embora o número de contratações tenha aumentado, as criação de novas vagas foi menor, já que em setembro de 2020 foram criadas 773 vagas.

Para o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, o número maior em 2020 se deu por conta da demanda reprimida pela pandemia que foi fortemente corrigida a partir de setembro.

“Em 2021, até setembro, estamos com um saldo total de 5824 empregos, número muito elevado”, afirmou Barros. “Pode ser apenas um ajuste após um agosto muito forte”, disse.