Parque Dom Pedro terá posto de emissão de passaportes da Polícia Federal

A Polícia Federal inaugura, na próxima terça-feira, 06, um Posto de Emissão de Passaportes no Parque Dom Pedro, em Campinas. Com capacidade para atender diariamente 320 pessoas, a nova unidade vai agilizar o processo, com a expectativa de reduzir para menos de dois dias o prazo para obter vaga de atendimento. Atualmente, o prazo na cidade é de 17 dias.

A unidade do Parque Dom Pedro ficará no Corredor Pedras, no corredor de acesso à Bodytech, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. “A inauguração do novo posto da Polícia Federal no Parque Dom Pedro fortalece nosso compromisso em oferecer uma plataforma completa de serviços para nossos clientes. Com uma gama diversificada de soluções práticas e eficientes, nos destacamos como um centro de conveniência essencial para o dia a dia dos visitantes, aumentando a comodidade e a eficiência para toda Campinas e região”, afirma Rafael Moral Marques, superintendente do empreendimento, administrado pela ALLOS – a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina.

O novo Posto de Emissão de Passaportes chega para substituir a unidade do Aeroporto Internacional de Viracopos, que possui menor capacidade de atendimento e está sendo desativado. Hoje, Campinas consegue atender 470 pessoas por dia nos dois postos de emissão de passaporte disponíveis (Viracopos e Parque das Bandeiras). Com a unidade do Parque Dom Pedro, essa capacidade será ampliada para 640 vagas diárias.

Segundo o Business Intelligence da Polícia Federal, para zerar o agendamento em Campinas é preciso manter a oferta diária de 600 vagas. Como serão ofertadas 640 vagas por dia com o novo posto, o tempo de agendamento cairá dos atuais 17 dias para uma média inferior a 2 dias. Em 2023, foram emitidos 87.495 passaportes em Campinas.

“A Polícia Federal tem trabalhado para atender de forma célere e eficiente as pessoas que buscam o seu portfólio de serviços, entre eles, especialmente, o passaporte, que é um documento premiado internacionalmente pela sua qualidade e segurança. O objetivo dessa nova parceria com o Parque Dom Pedro é ter um dos menores prazos de agendamento para emissão de passaporte no país, permitindo que o usuário consiga seu atendimento em prazo inferior a dois dias, com satisfação máxima em conforto e excelência”, declara Edson Geraldo de Souza, chefe da Polícia Federal em Campinas. “E isso é uma meta ambiciosa, já que a emissão de passaporte é um dos serviços de melhor avaliação pela população dentro de todos os disponíveis no serviço público federal. Mas estamos certos de que a meta será atingida”, completa Souza.

O procedimento para agendar atendimento permanece o mesmo, pelo site da Polícia Federal.