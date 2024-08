Prefeitura de Americana inicia estudos para retomar sentido duplo na Avenida Afonso Pansan

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, após diálogo com moradores do entorno, solicitou estudos de tráfego para analisar a possibilidade de retomar o sentido duplo de direção no trecho da Avenida Afonso Pansan,no trecho entre o Via Direta e o Atacadão, próximo à região do portal. A medida visa oferecer maior fluidez ao tráfego neste ponto, de maneira integrada às melhorias feitas na remodelação viária da entrada da cidade.

O estudo será realizado pela empresa Transzum, contratada por meio de uma contrapartida de empreendimento particular. O trabalho deve durar três meses.

“A remodelação viária da região do portal foi uma obra fundamental para melhorar a mobilidade urbana de toda a região. Um problema antigo que foi resolvido com muito planejamento. Após as alterações, é comum aparecerem outros pontos que podem ser aprimorados, por isso, dialogamos com moradores e empresários do entorno e entendemos que é necessário fazer um ajuste no trecho da Avenida Afonso Pansan. Por isso, vamos contratar um estudo para identificar outras melhorias possíveis no local”, disse o prefeito Chico Sardelli.