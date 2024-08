Parque dos Ipês ganha novas esculturas de dinossauros em Santa Bárbara d’Oeste

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na tarde desta quinta-feira (22), o Parque dos Ipês, em Santa Bárbara d’Oeste, ampliou sua atração com a instalação de duas novas esculturas de dinossauros em tamanho real: um Tiranossauro rex e um Triceratops. A entrega oficial foi acompanhada pelo prefeito Rafael Piovezan (PL).

As novas peças integram o espaço “Reino dos Dinossauros”, que já contava com réplicas de Allosaurus, Stegossaurus, Ankylosaurus e Parasaurolophus. As esculturas, similares às encontradas em museus de história natural, estão disponíveis para visitação gratuita no parque.

Os “dinossauros” foram adquiridos por meio de uma parceria entre o município e a iniciativa privada, sem custos aos cofres públicos. Com 28 anos de existência, o parque possui mais de 72 mil metros quadrados.