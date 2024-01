Participantes do ‘BBB 24’ serão divulgados nesta sexta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A informação mais aguardada do ‘Big Brother Brasil 24’ já tem data para ser revelada. Nesta sexta-feira, dia 5, o público vai conhecer os competidores do prêmio milionário do reality show mais assistido pelos brasileiros. O Big Day terá flashes na programação da TV Globo desde o início do dia, e o anúncio dos perfis dos novos brothers e sisters terá início na parte da tarde.

A revelação dos futuros confinados será ancorada da casa mais vigiada do Brasil e transmitida pela TV Globo. Diretamente da residência, Tadeu Schmidt e Ana Clara vão apresentar os participantes e entrar na conversa sobre o assunto que domina o país. Enquanto isso, no gshow e no Globoplay, acontece a tradicional ‘Maratona Big Day’, que reúne apresentadores e convidados especiais para repercutir, em tempo real, quem são os novos participantes do programa. A exibição da maratona será ao vivo e vai acompanhar a revelação dos brothers e sisters durante todo o dia.

Haverá divulgação de informações oficiais sobre os participantes em tempo real. Os profissionais que desejarem receber foto e texto dos participantes desta edição precisam estar cadastrados no site de imprensa e também podem ingressar no grupo de WhatsApp, onde o material será disponibilizado simultaneamente ao anúncio da TV, por meio deste link. Este é um canal exclusivo para comunicação com a imprensa. Por isso pedimos, por favor, que não encaminhe o convite a terceiros.

O ‘BBB 24’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality estreia dia 8 de janeiro.