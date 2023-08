Partido Republicanos deve ganhar ministério no governo Lula

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em um movimento que sinaliza uma mudança significativa nas alianças políticas, o Partido Republicano está prestes a aprofundar seu envolvimento no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O partido, que tem como uma das lideranças o governador Tarcísio de Freitas, está dando passos decisivos para um papel mais proeminente dentro do governo, com negociações em andamento para garantir uma posição ministerial chave para um de seus membros proeminentes.

As conversas entre o Partido Republicano e o governo Lula giram em torno da nomeação do deputado pernambucano Silvio Costa Filho para a chefia de um ministério. Enquanto várias possibilidades estão sendo consideradas, o Ministério do Esporte surge como favorito para o deputado Costa Filho. Além disso, as negociações abrangeram os Ministérios da Ciência e Tecnologia, bem como dos Portos e Aeroportos.

Ontem, mais um episódio apresentou indícios da aproximação do partido com Lula. O líder da bancada do partido na Câmara, Hugo Motta (PB), enviou um ofício ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), informando o desligamento de dois bolsonaristas da CPI do MST. Messias Donato (ES) e o suplente Diego Garcia (PR) foram destituídos da comissão.